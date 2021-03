Krass Schule: Thea lässt Niko abblitzen!

Thea will sich Niko in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” vom Hals halten, der Interesse an ihr bekundet. Kann sie ihn abschütteln? Bambis Mundspreizer-Aktion endet derweil im totalen Chaos, und Felix und Rocco stoßen auf ein vermeintlich ausgesetztes Baby, das sie mitnehmen.

Der attraktive Niko zeigt sich sehr an Thea interessiert. Die will aber nach ihren letzten Erfahrungen Beruf und Privatleben streng voneinander trennen. Um Niko loszuwerden, greift Thea zu einer folgenschweren Notlüge. Lukas wiederum spielt sich zu Hause als Macho auf, weshalb er ordentlich Kontra bekommt. Denn Carmen will Lukas zeigen, dass sie eine emanzipierte Frau ist. Aber kann der damit umgehen?

Felix und Rocco finden ausgesetztes Baby

Bambi verteilt derweil Mundspreizer an ihre Mitschüler, um ein langweiliges Spiel aufzupeppen. Der anfängliche Spaß endet aber damit, dass die Schüler die Apparatur nicht mehr entfernen können. Während alle verzweifeln, wirkt Bambi auffällig relaxt. Auf dem Schulweg finden Felix und Rocco unterdessen ein vermeintlich ausgesetztes Baby und nehmen es kurzerhand mit. Sie kümmern sich aufopferungsvoll um das Kleine – und ahnen nicht, dass sie längst polizeilich gesucht werden… RTLZWEI zeigt die neue Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” heute um 17:05 Uhr. Schon gelesen? Krass Schule: Bei Niko und Max eskaliert der Zoff!