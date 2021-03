Krass Schule: Thea hat Gefühle für Niko!

Thea kann in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” ihre Gefühle für Niko nicht länger leugnen, während Carmen hin- und hergerissen ist zwischen Lukas und Paul. Ein anderes Thema beschäftigt die Direktorin: Sie will, dass ein Schuldhund an die EFG kommt. Fällt die Wahl auf Lana?

Thea entwickelt immer mehr Gefühle für Niko. Allerdings sperrt sie sich dagegen, da sie zu oft verletzt wurde und keine Lust mehr auf Spielchen hat. Doch Niko lässt nicht locker und die beiden kommen sich schließlich näher.

Carmen kämpft unterdessen mit ihren Gefühlen: Sie liebt zwar einerseits Lukas, aber auch Paul lässt sie nicht kalt. Durch ein gemeinsames Projekt kann sie Paul nicht wie geplant aus dem Weg gehen. Ganz im Gegenteil, Carmen steckt den kompletten Tag mit Paul und Lukas in einem Klassenzimmer fest – und bald ist das Chaos komplett.

Schulhund an der EPG soll kommen

Die Direktorin wiederum will einen Schulhund an der EFG einführen. Aber das würde bedeuten, dass Lana einen Schulverweis bekommt. Mit Unterstützung von Max kämpft Willi um den Verbleib seines Hundes. Denn Lana ist doch sowieso am besten als Schulhund geeignet – zumindest in seinen Augen… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von "Krass Schule – Die jungen Lehrer".