Krass Schule: Tarek will seine Mutter aufspüren!

Rosa will Tarek in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” helfen, seine Mutter aufzuspüren – und wendet sich in ihrer Not an Lehrerin Anna. Jessi wiederum setzt die nahende Referendar-Prüfung zu, und die Jungs wollen den Girls mit großen Penis-Attrappen imponieren. Fliegen sie auf?

Tarek ist beunruhigt, weil seine Mutter immer noch verschwunden ist. Er will unbedingt verhindern, dass das Jugendamt davon Wind bekommt. Doch Rosa schaltet gegen seinen Willen Lehrerin Anna ein, die eine schlimme Befürchtung hat.

Jessi verfällt in Panik

Jessi wiederum erfährt, dass ihre Referendar-Prüfung schon nächste Woche stattfinden soll und verfällt in Panik. Ausgerechnet Lehrer Klaus wird sie bis dahin unterstützen. Jessi kommt mit dem Druck überhaupt nicht klar und begeht einen großen Fehler.

Felix, Tobias und ein paar andere Jungs wollen bei den Mädels derweil mit großen Penis-Attrappen punkten. Doch die Girls durchschauen sie sofort: Alles nur Fake! Alexa plant, den Jungs ihre Angeberei mit Juckpulver direkt auszutreiben, doch der Streich führt zu großen Verwicklungen…