Krass Schule: Tarek fühlt sich bedroht!

Tarek schmiedet in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” einen Plan, weil er sich von seinem Schützling Michael und dessen Bruder Christoph nicht länger rassistisch anfeinden lassen will. Jacqueline greift unterdessen zu außergewöhnlichen Maßnahmen, um über Lennox hinwegzukommen.

Weil Felix und Leonard den Job von Direktorin Frau Holms für ziemlich chillig halten, schlägt diese einen Rollentausch vor: Die Jungs sollen einen Tag lang die Schulleitung übernehmen. Natürlich lassen sich die beiden diese Gelegenheit nicht entgehen. Doch leider stolpern sie von einem Desaster ins nächste. Max und Anna fühlen sich unterdessen immer mehr zueinander hingezogen. Dann taucht allerdings Annas Ex Danny an der Schule auf und versucht, ihr Herz zurückzuerobern – koste es, was es wolle.

Tarek schmiedet einen Plan

Tarek fühlt sich derweil von seinem neuen Schützling Michael und dessen ausländerfeindlichem Bruder Christoph zunehmend bedroht. Aber um Shayenne zu schützen, beschließt er, die Sache im Alleingang zu regeln. Eine riskante Entscheidung.

Jacqueline besorgt sich Fake-Nippel

Jacqueline wiederum hat immer noch Liebeskummer wegen Lennox. Sie glaubt, dass ihr ein wenig Ablenkung mit anderen Jungs sicherlich gut tun wird – und kauft sich kurzerhand Fake-Nippel, die sie sich auf ihre Brüste klebt, um deren Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Zunächst gehen die Boys tatsächlich auf sie steil. Aber dann gerät alles außer Kontrolle… RTLZWEI zeigt “Krass Schule – Die jungen Lehrer” heute um 17:05 Uhr.