Krass Schule: Spielt Kai ein falsches Spiel mit Anna?

Anna glaubt in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“, dass Kai ein falsches Spiel mit ihr treibt. Kim wiederum will Felix für ihre Zwecke ködern, während Carmen in der Bredouille steckt: Wie soll sie als FSJlerin durchstarten, ohne den Groll ihrer Ex-Mitschüler auf sich zu ziehen?

Anna dreht komplett durch, weil sie annimmt, dass Kai nur mit ihr spielt. Noch ahnt sie nichts von seinem Geheimnis. Doch gemeinsam mit Thea könnte Anna ihm bald schon auf die Schliche kommen. Felix vermisst derweil seine Bros und findet keinen Anschluss in der neuen Klasse. Kim schmiedet deshalb einen perfiden Plan, um den verzweifelten Felix für ihre Zwecke einzuspannen. Ob er auf Hottie Kim reinfallen wird?

Wird Carmen von ihren Mitschülern gehasst?

Carmen fühlt sich in ihrem neuen Job als FSJlerin unterdessen wie ein Alien. Wird sie es schaffen, den Anforderungen gerecht zu werden, ohne von ihren ehemaligen Mitschülern gehasst zu werden? Fest steht: Schon an ihrem ersten Tag muss sie eine Entscheidung treffen, die ihr Verhältnis zu ihnen für immer verändern könnte – und das nicht zum Positivem. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer".