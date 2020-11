Krass Schule: Shayenne ist von Tarek enttäuscht!

Während sich Tobias in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” für seinen Vater in Grund und Boden schämt, ist Shayenne frustriert, weil der Sex mit Tarek für sie unbefriedigend war. Die Bergerbrüder wollen derweil beide unbedingt eine Wette gewinnen. Es geht um viel nackte Haut.

Ein unbekanntes Mädchen taucht wie aus dem Nichts in der Lehrer-WG auf und verschwindet genauso plötzlich wieder, wie sie gekommen ist. Max merkt erst spät, dass die Jugendliche ihn verfolgt. Ist die mysteriöse Unbekannte womöglich eine gefährliche Stalkerin, wie die Lehrer vermuten?

Tobias ist von seinem Vater genervt

Der Vater von Tobias geht seinem Sohn unterdessen gehörig auf die Nerven. Immer wieder kommt er unerwartet in die Schule und spielt sich als Berufsjugendlicher auf. Als Thea den Grund für das merkwürdige Verhalten von Tobias‘ Papa erfahren will, erlebt sie eine Überraschung.

Shayenne ist mit Sexleben unzufrieden

Ums Thema Sex kreisen die Gedanken von Shayenne und Tarek. Dabei haben sie ihr echtes erstes Mal vollkommen unterschiedlich erlebt: Während Tarek den Spaß seines Lebens hatte, ist Shayenne unbefriedigt geblieben und fragt sich, wie sie das ändern kann. Zum Glück hat sie die erfahrene Alexa an ihrer Seite. In der Beachbar haben die Bergerbrüder derweil eine Wette am Laufen: Wer von ihnen schafft es, dass mindestens vier Mädchen blankziehen? Felix versucht es mit der üblichen Anmachtour, während Rocco auf Strip-Volleyball setzt… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer”.