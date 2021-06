Krass Schule: Schwebt Katja in Lebensgefahr?

Niko ist in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ außer sich, als er im Unterricht einen Anruf erhält, der ihn fürchten lässt, dass Katja in Lebensgefahr schwebt. Vince wiederum macht das Verhalten seines Vaters zunehmend zu schaffen, und Linda und Max werden beim Sex ertappt.

Nachdem Niko Katja überzeugt hat, dass sie ihren Stalker anzeigen muss, taucht sie nicht mehr in der Schule auf. Während des Unterrichts erhält Niko einen beunruhigenden Anruf von ihr – und plötzlich reißt die Verbindung ab. Ist Katja etwas zugestoßen?

Vince blockt derweil aus Angst vor dem nächsten Ausraster seines Vaters alle Hilfsangebote ab und wird zunehmend aggressiver. Als Dietrich und Kai daraufhin seine Mutter unter einem Vorwand in die Schule bestellen, droht die Lage komplett zu eskalieren. Denn sie kommt nicht allein.

Linda und Max wiederum wollen ihren Kennenlerntag feiern und schlittern von einer Katastrophe in die nächste. Als sie dann auch noch von Kim und Emily beim Sex überrascht werden, ist der Tag endgültig ruiniert. Emily will von ihrer Mutter nichts mehr wissen. Linda hingegen fordert mehr Privatsphäre und stellt Max vor ein Ultimatum… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von Krass Schule – Die jungen Lehrer“.