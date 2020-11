Krass Schule: Rosa wird gefeuert!

Franziska ist in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” sauer auf Dietrich, weil er sich nicht bei ihr meldet. Was sie nicht wissen kann: Dietrich ist im Survival-Camp voll eingespannt, denn Jacqueline ist verschwunden. Derweil wird Rosa gefeuert und Norman fängt an zu randalieren.

Dietrich und Thea beschließen, von jetzt an nur noch Freunde zu sein. Franziska will dagegen ihre Beziehung mit Dietrich intensivieren und reagiert ungehalten, als er nicht auf ihre Nachrichten antwortet. Sie ahnt nicht, wie sehr Dietrich im Survival-Camp eingespannt ist – denn Jacqueline ist plötzlich spurlos verschwunden.

Rosa wird von der Schule verwiesen

Inzwischen wird Rosa wegen des Verdachts, ihre Mitschülerin Lina bestohlen zu haben, suspendiert. So leicht will sie aber nicht aufgeben. Verzweifelt versucht sie, ihre Unschuld zu beweisen. Doch allein hat Rosa keine Chance. Wird Carmen ihr helfen und mit ihr gemeinsam den Kampf gegen die wahre Täterin aufnehmen?

Der ansonsten ruhige Schüler Norman verhält sich plötzlich überraschend aggressiv und randaliert in der Kantine. Max ist besorgt, als er Tabletten bei ihm findet. Sind sie Schuld an Normans ungewöhnlichem Verhalten? Die ganze Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr. Schon gelesen? Tobias Wegener: So war es für ihn am Set von Krass Schule!