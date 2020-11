Krass Schule: Rocco gesteht ein pikantes Geheimnis!

Die Laune von Klaus ist in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” ist im Keller, weil seine Schüler ihm einen üblen Streich gespielt haben. Eine geheime Liebesbotschaft holt ihn wieder aus seinem Tief. Rocco reibt sich derweil unentwegt an Gegenständen – was seinen Mitschülern nicht entgeht.

Lennox erfährt, dass er durchgefallen ist. Doch damit nicht genug: Wegen seiner Bewährungsauflage muss er zurück in den Knast. Jacqueline ist am Boden zerstört. Wird sie Lennox für immer verlieren? In der Schule wurde unterdessen Schimmel festgestellt. Direktorin Sonja braucht nun dringend neue Räumlichkeiten, bis alles wieder in Ordnung ist.

Klaus greift zu heftigen Maßnahmen

Sie hat Glück im Unglück, denn Jessi findet kurze Zeit später tatsächlich eine neue Location: Es handelt sich um einen Beachclub. Doch während die Schüler begeistert sind, ist die Direx entsetzt und zweifelt sogar an Jessis Eignung als Lehrerin. Klaus greift derweil zu drastischen Maßnahmen: Nachdem er von den Schülern geprankt wurde, nimmt er ihnen genervt ihre Handys ab.

Rocco reibt sich an Gegenständen

Als er jedoch unverhofft einen Liebesbrief bekommt, bessert sich seine Stimmung merklich. Wer ist die geheimnisvolle Verehrerin? Rocco wiederum legt in der Schule ein merkwürdiges Verhalten an den Tag und reibt sich an Gegenständen. Als Felix und Leonard ihn dabei erwischen, gesteht er ihnen sein pikantes Geheimnis… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer”.