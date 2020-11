Rosa kann in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” die neuen Schulbücher nicht bezahlen. Carmen will ihr helfen, macht aber alles nur noch schlimmer. Schlimm ist für Bambi, dass ihre Eltern nackt im Beachpark auftauchen. Zudem wollen die Schüler eine Survival-Challenge gewinnen.

Bei einem Survivalcamp im Wald treten die Schüler der EFG gegen die Gymnasiasten einer Eliteschule an. Doch im Gegensatz zu den Elite-Kids sind die EFGler gar nicht auf das Überleben im Wald vorbereitet. Trotzdem ist Thea fest entschlossen, das Preisgeld zu gewinnen. Allerdings hat sie mit Spinnenphobiker Dietrich nicht gerade den optimalen Kollegen an ihrer Seite. Wird das EFG-Team es schaffen, die Challenges zu bestehen?

Rosa kann Schulbücher nicht bezahlen

Rosa hat kein Geld, um die neuen Schulbücher zu bezahlen und tut alles, damit niemand davon erfährt. Nur Carmen lässt nicht locker. Sie findet heraus, warum Rosa pleite ist und macht dann mit einer gutgemeinten Spendenaktion alles nur noch schlimmer.

Die sonst so freizügige Bambi schämt sich, als ihre Eltern nackt im Beachpark auftauchen und ein FKK-Treffen vorbereiten. Offenbar ist Bambi nicht die einzige, die sich an den Nudisten Ralf und Irene stört. Nach einem Farbbeutelanschlag auf die Eltern sucht Jessi den Täter – der nur unter den Schülern zu finden sein kann. Die ganze Folge von "Krass Schule – Die jungen Lehrer" zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr.