Krass Schule: Pia Tillmann verlässt die Serie!

Für die Fans von „Krass Schule – Die jungen Lehrer!“ ist das eine Schock-Nachricht! Seit 2018 flimmert die Serie bei RTLZWEI über die Bildschirme und ist mega erfolgreich. Nun wird Pia Tillmann die Daily verlassen. Die Hauptdarstellerin erklärt auch, weshalb sie das Format verlassen wird.

Pia Tillmann spielte bereits bei „Berlin – Tag & Nacht“ und „Köln 50667“ mit. Seit 2018 gehört die Blondine zum festen Cast von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“. Mit ihrer Rolle Sara Schäfer begeistert sie die Fans. Doch nun ist Schluss: Die Darstellerin verlässt überraschend die Serie.

Darum steigt Pia Tillmann aus

In einer Doppelfolge an diesem Freitag werden die letzten Szenen mit der Darstellerin ausgestrahlt. Doch warum hört sie eigentlich auf? „Ich habe immer wieder mal mit dem Gedanken gespielt, weil es dann doch keine unerhebliche Belastung ist, das Familienleben, vor allen Dingen aber Henry und einen Vollzeit-Dreh unter einen Hut zu bekommen“, erzählt Pia Tillmann in einem Interview mit Promiflash.

Künftig will sie sich also wieder mehr Zeit für das Familienleben nehmen. Einen konkreten Anlass gab es jedoch nicht. „Für mich gab es nicht den einen Grund. Es war eine Aneinanderreihung von verschiedenen Dingen, die mich am Ende dazu bewegt haben, diesen Schritt zu gehen“, erzählt sie weiter. Die Entscheidung sei bereits im August gefallen. Die beiden letzten Folgen von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ mit Pia Tillmann zeigt RTLZWEI am Freitag ab 16:05 Uhr.