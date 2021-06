Krass Schule: Pepe treibt Thea zur Verzweiflung!

Pepe treibt seine Patentante Thea in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ zur Verzweiflung: Er verliert seinen Ausbildungsplatz und scheint sich nicht drum zu scheren. Auch Dietrich ist besorgt – denn Schüler Vince sondert sich immer mehr ab. Was steckt hinter seinem Verhalten?

Dietrich macht sich Sorgen um Schüler Vince. Er zieht sich immer mehr zurück und lässt auch seine Freunde nicht mehr an sich heran. Deswegen bestellt er Vinces Eltern in die Schule, doch diese tauchen nicht auf. Der Lehrer vermutet, dass Vince seine Eltern gar nicht informiert hat. Was steckt dahinter? Auch Carmen macht sich Sorgen um Vince und vermutet, dass Tom etwas damit zu tun hat.

Pepe schlägt über die Stränge

Unterdessen ist Thea der Verzweiflung nahe: Ihr Patenkind Pepe schlägt immer mehr über die Stränge. Selbst mit ihrem Einsatz kann sie Pepe nicht einfangen. Das hat üble Folgen: Sein Chef hat die Nase voll und wirft ihn kurzerhand raus. Zwar interessiert das Pepe reichlich wenig, aber Thea macht sich dennoch Vorwürfe. Wird sie über ihren Schatten springen und die Hilfe des neuen Schulpsychologen Kai annehmen? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer".