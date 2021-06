Krass Schule: Niko fasst einen fatalen Entschluss!

Der Flirt von Niko und Katja sorgt in der WG bei „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ für Ärger und bringt Niko zu einem fatalen Entschluss. Parallel planen Felix, Leonard und Lukas lieber ihr gemeinsames Jahr in Australien, statt für die Prüfungen zu büffeln. Eine gute Idee?

Niko hat sich auf die verhasste Katja eingelassen, um Thea eifersüchtig zu machen. Die Nachricht schlägt in der WG ein wie eine Bombe und sorgt für reichlich Ärger, was Niko zu einem folgenschweren Entschluss bringt.

Felix, Leonard und Lukas vernachlässigen die Schule

Währenddessen planen Felix, Leonard und Lukas ihr „Work&Travel"-Jahr in Australien. Dabei vernachlässigen sie allerdings die Schule, obwohl demnächst die wichtigen Qualifikationsprüfungen bevorstehen. Nach dem Auszug von Zuhause wohnt Emily derweil bei ihrem Vater. Seine neue Freundin will jedoch, dass Emily verschwindet. Wie wird sich ihr Vater entscheiden – darf Emily weiter bei ihm wohnen?