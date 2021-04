Krass Schule: Muss Vince aufs Internat?

Der Lehrerjob und die zusätzliche Leitung der Bar schlauchen Max in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” extrem, was auch Sonja bemerkt. Vince hat derweil Panik, dass sein Vater ihn wegen Bella aufs Internat schickt, während Felix unter Druck steht, weil Kim ihn eiskalt erpresst.

Es fällt Max immer schwerer, die Leitung der Bar und seinen Lehrerberuf unter einen Hut zu bekommen. Der andauernde Stress sorgt dafür, dass er übermüdet und gereizt zum Unterricht erscheint. Das bleibt auch Sonja nicht verborgen, die sich um das Wohl der Schüler sorgt. Sie stellt Max schließlich ein folgenschweres Ultimatum.

Vince soll aufs Internat

Vince‘ Vater droht unterdessen damit, seinen Sohn auf ein Internat zu schicken, sollte er etwas mit Bella anfangen. In seiner Verzweiflung versucht er, Bella aus dem Weg zu gehen und verletzt dadurch ihre Gefühle. Als Linus in einer brenzligen Situation über sich hinauswächst, schöpft Vince jedoch neuen Mut und geht aufs Ganze.

Nach einer heißen Sexnacht mit Kim hofft Felix derweil auf eine Beziehung. Kim denkt aber nicht im Traum daran. Stattdessen demütigt sie Felix und erpresst ihn mit ihrem Wissen darüber, dass er die Klassenkasse gestohlen hat. In seiner Not wendet Felix sich an Leonard, der einen wagemutigen Plan ausheckt…