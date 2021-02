Krass Schule: Michelle und Rosa kämpfen um Tarek!

Als bei “Krass Schule – Die jungen Lehrer” in der EFG Essen verschwindet und eine Tasche mit Klamotten auftaucht, hat Anna einen Verdacht: Es gibt einen geheimen Gast. Michelle und Rosa liegen sich weiterhin wegen Tarek in den Haaren, Jacqueline hat es auf Danny abgesehen.

Anna findet eine verlassene Sporttasche mit Männerklamotten im Lagerraum. Außerdem verschwinden plötzlich Lebensmittel aus den Taschen der Schüler. Wer ist der geheime Gast, der sich in der Schule versteckt? Dietrich will Tobias derweil bei einem peinlichen Problem helfen und gerät durch seine ungewöhnlichen Hilfsmittel selbst in Erklärungsnot.

Zickenkrieg bei Michelle und Rosa

Michelle und Rosa liefern sich im Kampf um Tareks Herz unterdessen weiter einen Zickenkrieg. Mithilfe einer ganz besonderen Testmethode will Paul seinem Bro Tarek helfen, seine Favoritin zu erkennen – und der lässt sich schließlich widerwillig auf das Experiment ein. Jacqueline wiederum unterstützt Danny bei der Arbeit in der Kantine. Während er professionell auf Distanz zu ihr geht, sucht Jacqueline jedoch ganz klar seine Nähe. Wie lange kann er der hübschen Schülerin widerstehen?