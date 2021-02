Krass Schule: Michelle schläft mit Lukas!

Michelle posaunt in der neuen Schule von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” an der Schule lauthals heraus, dass sie mit Lukas geschlafen hat – sehr zum Ärger von Carmen. Schüler Manuel eskaliert, nachdem er im Test „nur“ eine 3 bekommt. Und Klaus Färber erscheint völlig verschnupft im Unterricht.

Dietrich will nun endlich Nägel mit Köpfen machen und mit Jessi ein Paar werden. Aber immer, wenn die beiden sich näherkommen wollen, passiert etwas Unvorhergesehenes. Will das Universum etwa verhindern, dass Dietrich und Jessi sich lieben?

Michelle erzählt unterdessen überall in der Schule herum, dass sie mit Lukas geschlafen hat. Das bringt Carmen zur Weißglut und Michelle jede Menge Ärger mit Schülern und Lehrern. Thea findet außerdem heraus, dass Michelle auch an ihrer alten Schule Probleme hatte. Wird sie sich an der EFG integrieren können?

Manuel beschimpft Anna

Manuel wiederum fällt im Unterricht durch übertriebenen Ehrgeiz auf. Er beschimpft sogar Anna, weil sie ihm im Test „nur" eine 3 gegeben hat. Angeblich muss er für seinen Vater Top-Noten nach Hause bringen. Als sich die eigenartigen Vorfälle häufen, geht Anna der Sache gegen den Willen von Manuel auf den Grund. Klaus Färber kommt derweil mit einer fetten Erkältung zur Schule. Sonja Holms trägt Schulsekretär Danny deshalb auf, den Lehrer bis zu seiner Lehrprobe wieder fit zu machen. Da Danny jedoch im Stress ist, gibt er die Aufgabe kurzerhand an Leonard weiter. Ob man Doktor Leonard vertrauen sollte?