Krass Schule: Max und Anna sind von Lilli genervt!

Die Halbschwester von Max taucht in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” aus heiterem Himmel bei ihm und Anna auf und macht nichts als Ärger. Shayenne ist derweil am Boden zerstört, weil die Dinge mit Tarek sextechnisch nicht rund laufen. Erweisen sich Alexas Ratschläge als hilfreich?

In der WG sehen sich Max und Anna mit einer frechen pubertierenden Jugendlichen konfrontiert – es handelt sich um die Halbschwester von Max. Lilli ist von zu Hause ausgerissen und sorgt nicht nur in der WG für Chaos. Auch in der Schule gibt’s wegen der Teenie-Göre jede Menge Wirbel. Fest steht: Lilli ist eine echte Herausforderung für ihren großen Bruder.

Shayenne ist weiter verzweifelt

Shayenne verzweifelt unterdessen, denn der Sex mit Tarek war schon wieder ein Flop. Alexa gibt ihr daraufhin Tipps, wie sie ihr Liebesleben aufpeppen kann. Aber helfen die Shayenne und Tarek auch? Derweil freuen sich alle Schüler riesig über den Unterricht in der Beachbar. Nur Lina hockt vermummt mit Mantel, Hut und Handschuhen in der dunkelsten Ecke, die es gibt, und wird deshalb gemobbt. Hat die Schülerin pikantes Geheimnis, das sich unter ihren seltsamen Klamotten verbirgt? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr bei “Krass Schule – Die jungen Lehrer”.