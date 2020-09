Krass Schule: Marvin bekommt eine Lektion erteilt!

Die Bergerbrüder wollen Marvin bei “Krass Schule – Die jungen Lehrer” eine buchstäblich haarige Lektion erteilen – und greifen zu drastischen Mitteln. Thea wiederum ist alarmiert, als sie sieht, dass ihre Schülerin Lea blaue Flecken am Körper hat. Verprügelt ihr Freund Tom sie?

Nachdem Lukas mit Carmen Schluss gemacht hat, will sie ihm beweisen, dass der Kuss zwischen ihr und Timo nicht freiwillig war. Gemeinsam mit Rosa heckt sie kurzerhand einen Plan aus, um die Lüge von Timo zu entlarven und das Herz von Lukas zurückzuerobern. Lennox ist es unterdessen gelungen, Jacqueline vor ihrem brutalen Lover Ronny zu retten. Doch als er sie als “zu dumm für alles” bezeichnet, hat er sie an ihrem wunden Punkt getroffen.

Jacqueline ist am Boden zerstört

Jacqueline ist tief verletzt und will es Lennox mit Alexas Hilfe heimzahlen. Eins ausgewischt bekommen soll auch Marvin. Denn die Bergerbrüder finden es schlichtweg unerträglich, wie er mit seinem enthaarten Oberkörper vor allen selbstverliebt posiert. Mal sehen, was so ein Haarwuchsmittel alles bewirken kann.

Wird Lea von ihrem Freund Tom verprügelt?

Thea wiederum wird hellhörig, als Schülerin Lea im Sportunterricht keine Sportsachen tragen will. Als sie dann noch blaue Flecke an ihrem Körper entdeckt und einen Streit mit Leas Freund Tom mitbekommt, läuten bei ihr die Alarmglocken. Wird sie womöglich geschlagen und schweigt aus Angst? Die neue Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr.