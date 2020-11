Krass Schule: Lukas und Alexa landen im Bett!

Lukas und Alexa landen in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” zusammen im Bett. Richtig happy sind sie jedoch nicht. Für Julian wird derweil ein Albtraum wahr. Während des Unterrichts am See veranstalten die Schüler einen Bikini-Wettbewerb. Doch dabei gibt es heftigen Stress.

Lukas schließt endgültig mit Carmen ab und stürzt sich in bedeutungslose Affären. Dabei sticht Alexa alle Konkurrentinnen aus und landet als erste mit Lukas im Bett. Aber macht der One-Night-Stand die beiden glücklich?

Julian wird unterdessen von einer attraktiven Frau zur Schule gebracht. Alle wollen ihre Nummer. Julian reagiert auffällig aggressiv, sodass Thea seinen Vater mit ins Boot holen muss. Doch genau das ist Julians Albtraum und als sein Vater in der Schule auftaucht, versteht Thea auch warum. Während des Unterrichts am See veranstalten die Schüler einen Bikini-Wettbewerb. Dabei machen sich Bambi und Jacqueline gegenseitig dermaßen fertig, dass die Gewinnerin am Ende eine absolute Überraschung ist.

Jessi will sich mit Dietrich versöhnen

Jessi versucht derweil alles, um sich mit Dietrich zu versöhnen. Franziska ist ihr allerdings immer einen Schritt voraus. Als sie Jessi sogar bei der Direktorin verpetzt, beginnt auch Dietrich, an Jessi zu zweifeln. Doch dann gerät Franziska plötzlich in Lebensgefahr. Die ganze Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr. Schon gelesen? Krass Schule: Shayenne hat ein dunkles Geheimnis!