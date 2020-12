Krass Schule: Lilli will Alexa loswerden!

Lilli will in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” ihre Rivalin Alexa loswerden und Leonard ganz für sich haben, während Dietrichs Mutter Sorge hat, dass ausgerechnet Jessi das Herz ihres Sohnes erobern will. Max wiederum bereitet das Verhalten von Fabian großes Kopfzerbrechen.

Lilli kann es nicht ertragen, dass Leonard nur noch Augen für Alexa hat. Sie versucht mit allen Mitteln, Alexa aus dem Rennen zu kicken. Dabei schießt sie leider jedoch übers Ziel hinaus – mit unabsehbaren Folgen. Dietrichs Mutter Lydia bringt derweil Chaos in das Leben des Lehrers. Die Seniorin fürchtet, dass Jessi ein Auge auf ihren Sohn geworfen haben könnte. Die ist aber alles andere als Lydias Traum-Schwiegertochter. Also schreitet sie vehement ein – und bringt damit ungewollt Thea in Gefahr.

Fabian will mit Lukas befreundet sein

Schüler Fabian setzt unterdessen alle Hebel in Bewegung, um mit Lukas befreundet zu sein und bei ihm wohnen zu dürfen. Das Ganze kommt Lehrer Max allerdings ziemlich merkwürdig vor. Warum will Fabian nicht mehr nach Hause? Rosa wiederum versucht, sich mithilfe eines Gesichtsmuskeltrainers eine straffere Haut zu verschaffen. Die Aktion hat böse Folgen – denn das vielversprechende Instrument saugt sich in Rosas Mund fest. Nun sind ihre Mitschüler gefragt: Werden sie eine originelle Methode entwickeln, um Rosa zu befreien?