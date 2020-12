Krass Schule-Lilli: Heftiger Bitch-Fight mit Alexa!

Thea will in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” herausfinden, warum ihre Schülerin Svea sich in letzter Zeit so merkwürdig verhält, während Lilli einen Alkoholrausch hat und von der Direktorin ertappt wird. Shayenne wiederum möchte Tarek verführen, doch ihr Ex lenkt sie ab.

Thea sorgt sich um Schülerin Svea, die im Unterricht in letzter Zeit immer wieder durch schräge Verhaltensweisen auffällt. Was die junge Lehrerin nicht weiß: Svea hat heimlich ein Baby in die Schule geschmuggelt. Bei Max und Lilli hängt unterdessen der Haussegen mächtig schief, weil die Direktorin Lilli betrunken in der Schule erwischt hat. Und die Überführte zeigt keinerlei Einsicht – im Gegenteil. Erst klaut Lilli den USB-Stick von Max, auf dem alle Tests der Schule gespeichert sind, dann legt sie sich auch noch in einem üblen Bitch-Fight mit Alexa an.

Shayenne entschuldigt sich bei Tarek

Shayenne wiederum will sich bei Tarek für ihren Fauxpas mit einem heißen Sexdate entschuldigen, aber ausgerechnet Willi erwischt sie. Tarek erweist sich allerdings als echter Gentleman und nimmt alle Schuld auf sich, um Shayenne seine Liebe zu beweisen. Er ahnt nicht, dass sie in Gedanken schon wieder bei ihrem Ex Moritz ist… Die neue Folge von "Krass Schule – Die jungen Lehrer" zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr.