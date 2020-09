Krass Schule: Liebes-Aus bei Tarek und Shayenne?

Nachdem Tarek bei “Krass Schule – Die jungen Lehrer” überzeugt ist, dass Shayenne allen von seinem Versagen im Bett erzählt hat, steht die Zukunft ihrer Beziehung in den Sternen. Jacqueline verwandelt sich für Lennox unterdessen in eine wahre Sexbombe. Aber beißt er auch an?

Tarek glaubt, dass Shayenne überall herumerzählt hat, wie schlecht er im Bett ist. Zwar beteuert sie ihre Unschuld, aber ob ihre Liebe noch eine Chance hat, ist mehr als fraglich. Jacqueline hat sich unterdessen zur Sexbombe aufgedonnert, um Lennox´ Aufmerksamkeit zu erregen. Alexa befürchtet jetzt, dass ihrer Rivalin genau das gelingen könnte, woran sie gescheitert ist – und setzt deshalb alle Hebel in Bewegung, um Jacqueline vor Lennox dumm dastehen zu lassen.

Leonard, Rocco und Felix werden derweil von Frau Ibing im Biounterricht vorgeführt. Das schreit nach Rache! Gemeinsam suchen sie nach dem All-time-greatest-Prank, um es der Lehrerin heimzuzahlen. Außerdem ist da die schüchterne Kathleen, die von ihrem Schwarm Kevin gedisst wird, weil sie angeblich zu kleine Brüste hat. Deswegen fasst sie einen gefährlichen Entschluss, der sie in große Gefahr bringt… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr bei “Krass Schule – Die jungen Lehrer”.