Krass Schule: Liebes-Aus bei Max und Linda?

Emily bringt Max in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ in eine blöde Situation. Er ist nicht bereit, eine Vaterfigur für sie zu sein. Aber er will die Beziehung zu Linda nicht gefährden. Derweil hecken Pepe und Tom nach der Nacht im Strip-Club einen gewagten Business-Plan aus.

Nachdem Emily abends in der WG aufgetaucht ist, gerät Max unter Druck. Er fühlt sich ungewollt in die Vaterrolle gedrängt und muss Grenzen ziehen. Doch was bedeutet das für seine Beziehung mit Linda? Die Nacht in der Gogo-Bar hat Pepe derweil nachhaltig beeindruckt und ihn auf eine gewagte Geschäftsidee gebracht. In Tom findet er sofort einen begeisterten Komplizen. Doch mit der Aktion riskieren die neuen Bros den Ärger ihres Lebens.

Felix ist verzweifelt

Unterdessen ist Felix verzweifelt, weil er seine Abschlussarbeit in den Sand gesetzt hat. Leonard und Lukas wollen ihm helfen, bringen damit aber nicht nur ihren Kumpel, sondern auch Sonja in große Schwierigkeiten… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr bei „Krass Schule – Die jungen Lehrer“. Schon gelesen? Krass Schule: Felix wird von Kim verführt!