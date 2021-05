Krass Schule: Leonard bricht bewusstlos zusammen!

Die Clique steckt in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ immer noch im Bunker fest. Die Vorräte sind aufgebraucht. Zudem verliert Leonard immer wieder das Bewusstsein und benötigt dringend einen Arzt. Emily wiederum ist Hals über Kopf in ihre Internetbekanntschaft verliebt.

Die fünf Schüler sitzen noch immer im Bunker fest. Essen und Getränke gehen ihnen aus und die Stimmung wird angespannter. Insbesondere Leonards Zustand verschlechtert sich rapide: Immer wieder verliert er das Bewusstsein. Seinen Freunden ist klar, dass er schnellstmöglich einen Arzt braucht. Wird die Clique befreit, bevor es zu spät ist?

Emily verliebt sich in Jonas

Emily fühlt sich derweil einsam, da ihre Mutter und Bella nicht mehr so viel Zeit für sie haben. Hals über Kopf verliebt sie sich in Jonas. Diesen hat sie übers Internet kennengelernt, aber noch nie getroffen. Dass Jonas nicht der Traumtyp ist, für den Emily ihn hält, will sie nicht hören… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“. Schon gelesen? Krass Schule: Für die Clique wird es immer bedrohlicher!