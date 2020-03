Krass Schule: Lennox gesteht Thea seine Gefühle!

In der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ will Lennox endlich mit Thea reden und gesteht ihr seine Gefühle. Doch dann platzt plötzlich Dietrich auf und das Gespräch platzt.

Ausgerechnet in dem Moment, in dem Lennox Thea seine Gefühle offenbaren will, taucht Dietrich auf. Felix bekommt es derweil mit Drogen zu tun und Lukas kann sich einfach nicht beruhigen. Er ist immer noch sauer wegen Carmens Ex Timo.

Drogen-Schock um Felix

Lennox versucht Thea weiterhin zu imponieren. Gleichzeitig provoziert er Dietrich. Indessen bekommt Felix von einem Kumpel eine Tasche zur Aufbewahrung. Neugierig macht er sie auf – und findet darin Cannabis. Gemeinsam mit Rocco entsorgt er die Drogen. Lukas ist immer noch sauer wegen Carmens Ex Timo. Als Marvin ihm dann auch noch von seiner Beobachtung erzählt, spionieren die beiden Carmen nach. Und tatsächlich: Erneut trifft sich Carmen mit Timo. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“.