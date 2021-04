Krass Schule: Katja startet immer perfidere Aktionen

Katja startet in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” immer perfidere Aktionen, um einen Keil zwischen Thea und Niko zu treiben. Derweil bereiten sich Rosa und Kim auf ein Gesangs-Battle vor, und Emily will ins Heim, weil alle an der Schule über ihr ärmliches Zuhause tratschen.

Thea und Niko veranstalten mit den älteren und den neuen Schülern ein musikalisches Projekt, das alle zusammenbringen soll. Doch Katja spinnt weiter ihre Intrigen, um Thea und Niko endgültig zu entzweien? Rosa wiederum fordert Kim zu einem Gesangs-Battle heraus. Während Rosa sich mit Hilfe ihrer Freunde auf den wichtigen Wettkampf vorbereitet, greift die manipulative Kim zu unlauteren Mitteln. Wer wird den Contest für sich entscheiden?

Emily spricht in ärmlichen Verhältnissen

An der Schule spricht sich unterdessen herum, dass Emily mit ihrer Mutter in ärmlichen Verhältnissen lebt. Emily schämt sich so sehr, dass sie schließlich aus der Schule abhaut und in ein Heim will. Max setzt sich gemeinsam mit Anna sehr für Mutter und Tochter ein. Am Ende gibt es eine riesige Überraschung… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer”. Schon gelesen? Krass Schule: Niko trifft auf seine Ex-Stalkerin Katja!