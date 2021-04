Krass Schule: Katja plant eine fiese Intrige gegen Jessi!

Um die Planstelle in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” an der EFG zu ergattern, plant Referendarin Katja eine fiese Intrige gegen ihre Rivalin Jessi. Alexa wiederum hat es auf Badboy Tom abgesehen, der neu an der Schule ist, während Bella aus Wut einen dummen Fehler begeht.

Katja will Jessi vor der Direx schlecht machen, damit sie und nicht ihre Konkurrentin die Planstelle bekommt. Als Katja schließlich eiskalt die Klamotten von Jessi versteckt, muss diese nackt durch die Schule laufen. Nach der peinlichen Aktion würde Jessi am liebsten alles hinschmeißen.

Alexa will bei Badboy Tom landen

Unterdessen wird der neue Schüler Tom von der Polizei zur Schule gebracht. Das erregt vor allem bei Alexa großes Interesse. Ihr ist jedes Mittel recht, um bei dem geheimnisvollen Badboy zu landen – doch der hat nur Augen für eine andere. Kim wiederum bringt die sonst so ruhige Bella auf die Palme, als sie neue Klamotten einfach achtlos wegwirft. In ihrem Zorn begeht Bella einen fatalen Fehler, den sie noch im selben Moment bereut.