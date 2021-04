Krass Schule-Katja: Nächste Attacke auf Thea?

Katja sieht es in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” gar nicht gerne, dass Thea nach ihrem Fahrradunglück schon wieder putzmunter zur Schule kommt. Bella und Emily liegen derweil im Clinch, während die Teambuildingmaßnahmen an der EFG außer Kontrolle zu geraten drohen.

Thea übersteht ihren Fahrradsturz fast unbeschadet und kommt bereits am nächsten Tag wieder zur Schule – sehr zum Missfallen von Katja. Als Thea und Niko das Kriegsbeil wenig später begraben, will Katja eine weitere Annäherung zwischen den beiden um jeden Preis verhindern.

Bella ist sauer auf Emily

Bella ist unterdessen stinksauer auf Emily, weil diese sich von Kim hat kaufen lassen. Für sie war’s das mit der Freundschaft. Verzweifelt wendet sich Emily daraufhin an Vince und bittet ihn, mit Bella zu reden. Vince begibt sich schließlich auf einen gefährlichen Drahtseilakt, denn Bellas Bruder Tom hat ihm Prügel angedroht, sollte er seine Schwester nicht in Ruhe lassen.

Andere Sorgen hat Felix: Sein Versuch, die gemeinsame Klassenfahrt mit den Neuen zu verhindern, endet in einer dreitägigen Teambuildingmaßnahme mit Übernachtung in der EFG. Die Klassen und insbesondere Felix und Kim geraten dabei immer wieder aneinander. Doch dann läuft eine Ekelaktion von Felix komplett aus dem Ruder…