Krass Schule: Jessi und Dietrich sind ein Paar!

Der Direktorin ist es in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” ein Dorn im Auge, dass Jessi und Dietrich ein Paar sind. Felix und ein paar Kumpels wollen Niko derweil um jeden Preis als Sportlehrer zurück, während Anna sich um ihre Schülerin Emily sorgt. Doch Hilfe lehnt sie ab.

Jessi und Dietrich sind endlich ein Paar. Doch die Direktorin macht ihnen Druck. Ihr Job darf nicht unter ihrer Beziehung leiden, ansonsten drohen Konsequenzen. Dummerweise geht ab diesem Zeitpunkt alles schief und die beiden Lehrer machen einen Fehler nach dem anderen. Am Ende muss Jessi sogar um ihre Stelle bangen.

Die Jungs wollen Niko zurück

Felix und die anderen Jungs wollen unterdessen Niko als Sportlehrer zurück. Um ihr Ziel zu erreichen, scheint jedes Mittel recht: Felix kettet sich kurzerhand mit Handschellen an seinen Lehrer. Dass er damit allerdings einen üblen Fight zwischen den neuen und den alten Schülern auslöst, ahnt er nicht.

Emily trägt stinkende Klamotten

Emily kommt derweil stinkend und mit schmutzigen Klamotten in die Schule. Anna vermutet, dass die Schülerin größere Probleme hat, als sie zugeben möchte und will ihr helfen. Doch Emily blockt alles ab und belügt die Lehrer, um ihr Geheimnis zu schützen… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer”. Schon gelesen? Krass Schule: Dietrich kann nur an Jessi denken!