Krass Schule: Jenny Frankhauser unterstützt Carmen!

Während Thea und Chris bei den Castings für die Schülerband die besten Talente auswählen, bekommt Carmen in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” prominente Unterstützung von Jenny Frankhauser, da sie auf einen Social Media Betrüger reingefallen ist.

Thea und Chris wurden mit der Gründung einer Schulband beauftragt. Die ersten Castings stehen an, die Schüler batteln sich um die Plätze im Rampenlicht. Thea versucht, bei völliger Ahnungslosigkeit fachkundig zu wirken, um Chris zu beeindrucken. Kann das so wirklich etwas werden mit der Band?

Shayenne hat Interesse an Moritz

Shayenne findet immer mehr Gefallen an Moritz‘ Angebot, mit ihm nach England zu gehen. Aber wie soll sie das ihrer Mutter beibringen? Und vor allem: Wer soll das Auslandsjahr bezahlen? Shayenne setzt alle Hebel in Bewegung. Wird sie sich ihren Traum erfüllen können?

Carmen fällt auf einen Betrüger rein

Als Carmen einen Bikini-Werbedeal für ihren Social Media-Account angeboten bekommt, fällt sie auf einen schmierigen Betrüger herein. Alexa und Carmen finden sich in einem Wettbewerb um die schönere Figur wieder. Carmen sieht ihre Felle jedoch davonschwimmen und bearbeitet ihre Fotos nach. Doch dann bekommt sie unerwartet prominente Unterstützung: Jenny Frankhauser nimmt die Schülerin unter ihre Fittiche! Zusammen mit der Unterstützung von Max und Anna versucht sie Carmen, die mittlerweile durch den Betrüger Gero in Gefahr steckt, zu beschützen. Die neue Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr. Schon gelesen? Krass Schule: Jenny Frankhauser spielt in der Serie mit!