Krass Schule: Jacqueline bricht zusammen!

Der neue Kollege Niko macht sich in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” bei Max unbeliebt und provoziert einen Streit. Lukas setzt derweil alle Hebel in Bewegung, damit die Beziehung zu Carmen nicht direkt wieder in die Brüche geht. Und Jacqueline wird im Unterricht bewusstlos.

Max ist von dem neuen Lehrer Niko wenig begeistert. Während der Kollege bei den Schülern gut ankommt, stört sich Max an dessen unkonventionellen Lehrmethoden. Als Niko auch noch seinen Unterricht sabotiert und ihm vor Schülern in den Rücken fällt, sieht Max rot und die Situation eskaliert.

Carmen und Lukas sind wieder ein Paar

Carmen und Lukas haben die Geheimkrämerei unterdessen satt und machen publik, dass sie wieder ein Paar sind. Für Felix und die anderen Schüler ist es nur eine Frage der Zeit, wann auch dieser Beziehungsversuch scheitert. Doch Lukas setzt alles dran, dass es dieses Mal klappt – und erlebt prompt eine böse Überraschung. Danny wiederum ist mit seiner Aufgabe als Trauzeuge so heillos überfordert, dass er sich von Leonard und Tobias beraten lässt. Das Durchspielen der Hochzeit endet allerdings damit, dass der Ehering im Magen von Hündin Lana landet.

Jacqueline wird bewusstlos

Jacqueline wird derweil in Jessis Unterricht bewusstlos. Die Lehrerin stellt schnell fest, dass die Schülerin einen schlimmen Kater hat und macht sich große Sorgen. Jessi vermutet ein Alkoholproblem. Als sie Jacqueline helfen will, blockt diese aber ab. Irgendetwas verheimlicht die Jugendliche…