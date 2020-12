Krass Schule: Jacqueline will sich vor der Klausur drücken!

Thea entdeckt in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” eine ganz neue Seite an ihrem sonst so verhassten Kollegen Chris. Unterdessen spielt Jacqueline die eingebildete Kranke, um sich vor der nächsten Chemie-Klausur zu drücken. Zudem versöhnen sich Marvin und Carmen mit Lukas.

Ausgerechnet zusammen mit ihrem verhassten Kollegen Chris muss Thea sich um ein verwahrlostes Mädchen kümmern. Chris scheint dieser Fall besonders nahe zu gehen. Thea wundert sich über diese andere Seite des sonst so überheblichen Snobs.

Jacqueline will mit ekligen Wunden schocken

Derweil versucht Jacqueline mit allen Mitteln, eine Chemie-Klausur zu umgehen. Aber all ihre Versuche, die Lehrer mit rätselhaften Krankheiten und ekligen Wunden zu schocken, schlagen fehl. Gerade als sich Jacqueline geschlagen geben will, passiert doch noch etwas Unerwartetes. Marvin und Carmen versöhnen sich unterdessen mit Lukas. Sie beschließen, Freunde zu sein. Doch schon bald kommen Marvin Zweifel, ob er das Richtige getan hat. Zwischen Carmen und Lukas scheint es immer noch zu knistern. Die neue Folge von "Krass Schule – Die jungen Lehrer" zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr.