Krass Schule: Jacqueline will Danny verführen!

Während Jacqueline in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” alle Hebel in Bewegung setzt, um Danny zu verführen, bekommt Rosa plötzlich merkwürdige Nachrichten aus dem Jenseits. Felix und Rocco wiederum treten in einer schrägen Trockenarschbombenchallenge gegen Paul und Tobias an.

Danny und Jacqueline entwickeln Gefühle füreinander. Dabei ist ganz klar: Ein Angestellter der Schule darf sich niemals mit einer Schülerin einlassen! Als Danny sich deshalb zurückzieht, versucht Jacqueline, ihn zu verführen. Das hat fatale Folgen.

Leonard will Alexa verwöhnen

Leonard wiederum bemüht sich nach Kräften, Alexa zu verwöhnen, doch dabei trifft er leider nicht die richtige Preisklasse. Denn Alexa wünscht sich nichts mehr, als endlich wieder reich zu sein. Plötzlich scheint ihr Traum zum Greifen nah. Rosa erhält derweil Nachrichten aus dem Jenseits – angeblich stammen sie von ihrer toten Oma.

Rosa ist völlig durcheinander: Textet sie wirklich mit ihrer verstorbenen Großmutter – oder steckt ein übler Prank dahinter? Felix und Rocco treten unterdessen gegen Paul und Tobias an. Die Disziplin: eine Trockenarschbombenchallenge. Welche Jungs haben die geileren Aktionen und holen am Ende den Sieg?