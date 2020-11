Krass Schule: Hat Shayenne mit Leonard geschlafen?

Tarek glaubt, dass Shayenne in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” mit Leonard geschlafen hat. Schafft sie es, ihn vom Gegenteil zu überzeugen? Lukas wiederum erscheint beim Sport als Rocky verkleidet – und provoziert so eine folgenreiche Challenge gegen seine Mitschülerinnen.

Tarek ist am Ende, weil Lukas behauptet, mit Shayenne geschlafen zu haben. Sie setzt alle Hebel in Bewegung, um Tarek zu beweisen, dass Lukas lügt. Denn sie hofft nach wie vor darauf, mit Tarek endlich ein erfülltes Sexleben zu haben. Max‘ kleine Schwester Lilli zeigt unterdessen ihre zwei Gesichter: Zu Anna ist sie fies, zu Max zuckersüß. Durchschaut Max die hinterhältigen Intrigen – oder wird Lilli die Beziehung der beiden crashen?

Bambi hat ein brisantes Geheimnis

Schülerin Bambi wird derweil aus einem Fenster mit Wasser überschüttet. Ist es ein Prank? Und warum verschweigt Bambi den Täter? Dietrich und Schulsekretärin machen sich auf die Suche und decken schließlich Bambis brisantes Geheimnis auf.

Thea erleidet einen Unfall

Leonard wiederum taucht beim Sportunterricht in einem peinlichen Rocky-Kostüm auf und behauptet, dass nur Männer Sportasse sind. Die Mädchen beweisen ihm beim Bauchtanz aber direkt das Gegenteil. Allerdings wird die Challenge am Ende ziemlich hart und unfair. Thea erleidet sogar einen Unfall. Wann lernen die Schüler endlich, dass Fair-Play beim Sport alles ist? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in “Krass Schule – Die jungen Lehrer”.