Krass Schule: Franziska hat einen perfiden Plan!

Die Direktorin ist weg, was Franziska in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” für ihre ganz persönliche Zwecke nutzt: Sie will die ganze Macht für sich. Zudem gibt’s Trouble mit zwei neuen Schülerinnen und ziemlich unorthodoxe Schlankheitsmethoden von den Berger-Brüdern.

Franziska verfolgt einen perfiden Plan: Sie will die Abwesenheit der Direktorin nutzen, um die Macht an der Schule an sich zu reißen. Mit einer fiesen Intrige versucht sie, Frau Holms aus dem Amt zu drängen. Doch damit nicht genug: Sie beginnt außerdem damit, alles in der Schule umzukrempeln und erlässt neue Regeln – bis die Situation eskaliert.

Luna schwebt in Lebensgefahr

Unterdessen fliegt auf, warum Alexa in letzter Zeit so schräg drauf war: Ihre Eltern sind pleite. Das nehmen ihre Mitschüler kurzerhand zum Anlass, um den Spieß umzudrehen und die einstige Rich Bitch der Schule zu dissen. Nur Leonard hält zu Alexa. Geht er dabei zu weit? Für jede Menge Trouble an der Schule sorgen derweil eine neue Schülerin und deren Schwester. Luna leidet jedoch extrem unter dem Kontrollwahn ihrer älteren Schwester Babette. Als Jessi davon Wind bekommt, will sie der Ursache auf den Grund gehen. Doch dabei kommt es fast zum Äußersten und Luna gerät in Lebensgefahr.

Rocco und Felix wiederum haben mal wieder eine perfekte Geschäftsidee: Sie wollen den Mädchen beim Abnehmen helfen – und dabei sind ihnen auch unlautere Mittel recht. Steht den Berger-Brüdern eine Karriere als Fitness-Gurus bevor oder kommt ihr Schwindel ans Licht?