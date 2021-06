Krass Schule: Felix wird von Kim verführt!

Max will in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ klarstellen, dass er für Emily eine Respektsperson ist. In der Mathestunde treibt er es aber zu weit und bringt sie zum Weinen. Derweil wird Felix von Kim verführt und verpasst dadurch seine Prüfung. Kann er den Abschluss knicken?

Max will Emily klarmachen, dass sie sich bei ihm nicht alles erlauben kann. Vor allem in der Schule darf er nicht ihr Kumpel, sondern nur ihr Lehrer sein. In der Mathestunde schießt er jedoch übers Ziel hinaus und behandelt Emily viel zu streng, sodass sie weinend die Klasse verlässt. Als wäre das nicht genug, kommt es auch noch zu einem Streit zwischen Emily und Kim – mit verheerenden Folgen. Denn Emilys Bluff, Max hätte ihr für den Rest des Schultages freigegeben, petzt Kim direkt der Direktorin.

Felix ist vor den Nachprüfungen nervös

Unterdessen stehen die Nachprüfungen an und nicht nur Felix ist nervös: Für alle Freunde geht es um ihre Zukunft. Doch während seine Kumpels den Prüfungsstoff noch mal durchgehen, lässt sich Felix von Kim ablenken. Anfangs ist er noch skeptisch, doch letztendlich hat er Sex mit ihr – und kommt zu spät zur schriftlichen Prüfung. Und nicht nur das: Kim hat eine weitere böse Überraschung für ihn.

Währenddessen wird Sonja von Thea überredet, ihren Patensohn Pepe an der EFG zuzulassen, obwohl seine bisherigen Zeugnisse mangelhaft sind. Sofort gerät er mit Kim aneinander. Sonja beschließt daraufhin, dass Pepe einen Schulpaten braucht. Dabei fällt ihre Wahl ausgerechnet auf Tom, der anfangs wenig begeistert ist. Doch dann rettet Pepe ihn im Musikunterricht vor Sonja und hat bei Tom einen gut. Doch Pepe nutzt das sofort für sich aus… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“. Schon gelesen? Krass Schule: Mega-Zoff zwischen Vince und Linus!