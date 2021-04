Krass Schule: Felix und Aggro-Kim küssen sich!

Love is in the air: Zwischen Felix und Aggro-Kim kommt es in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” zum Kuss. Auch Thea und Niko geben während einer gemeinsamen Nachtwache ihren Gefühlen nach. Tom wiederum lässt seiner Wut auf Vince freien Lauf, weil der nicht von Bella ablässt.

Felix findet langsam Gefallen an Kims Aggro-Verhalten, obwohl sie nichts anderes im Sinn hat, als ihm eins reinzuwürgen. Nachdem er sie in sexy Unterwäsche in der Dusche gesehen hat, kommt es schließlich zum Kuss.

Thea und Niko kommen sich näher

Thea und Niko wiederum kommen sich während der Teamübungen für die Schüler immer näher. Als bei ihrer gemeinsamen Nachtwache in der Schule plötzlich das Licht ausgeht, stolpert Thea in Nikos Arme und es bahnt sich Sex an. Bella hat die Nacht unterdessen in Vince' Schlafsack verbracht, was ihrem Bruder Tom gar nicht in den Kram passt: Er dreht komplett durch und prügelt sich mit Vince…