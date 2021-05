Krass Schule: Emily ist spurlos verschwunden!

Max macht sich in der neuen Folge von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ große Sorgen um die verschwundene Schülerin Emily. Er ist sicher: Ihr ominöser Internetfreund hat etwas mit der Sache zu tun. Rosa wiederum will bei Tom landen – und stylt sich kurzerhand in eine coole Rockerbraut um.

Schülerin Emily ist wie vom Erdboden verschluckt. Lehrer Max befürchtet, dass es sich bei Emilys Internetfreund Jonas um ein Fake-Profil handelt. Und er soll Recht behalten. Die Suche nach Emily und ihrem Entführer wird zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Rosa will unterdessen ihrem Schwarm Tom imponieren und legt sich ein neues Styling zu. Mit Erfolg, denn Tom ist sichtlich beeindruckt.

Carmen macht sich Sorgen

Freundin Carmen hingegen macht sich Sorgen. Denn sie erkennt in der rebellischen Rockerbraut ihre beste Freundin Rosa nicht mehr wieder. Vince wiederum hat nur noch Bella im Kopf und vernachlässigt deshalb die Schule. Das sorgt prompt für Ärger mit Vater Carsten. Als er seinen Sohn und Bella beim leidenschaftlichen Knutschen erwischt, macht er Ernst und kündigt an, Vince aufs Internat zu schicken…