Krass Schule: Emily ist am Boden zerstört!

Damit die alten und die neuen Schüler in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” endlich Frieden schließen, sollen sie gemeinsam auf Klassenfahrt geschickt werden. Doch nicht alle haben Lust. An Lust mangelt es bei Emily nicht: Ihr fehlt ganz einfach das Geld für die Klassenfahrt!

Zu Katjas Ärger bahnt sich eine Romanze zwischen Thea und Niko an. Und als wäre diese Tatsache nicht schon schlimm genug, sollen sie jetzt auch noch alle gemeinsam auf Klassenfahrt gehen. Auf dieser Klassenfahrt sollen sich die alten Schüler endlich mit den Neuen anfreunden. Doch so einfach wie das in der Theorie klingt, ist es in der Praxis leider nicht. Denn die alten Schüler weigern sich beharrlich mitzufahren und versuchen, das ganze Vorhaben zu torpedieren.

Emily ist pleite

Emily ist unterdessen am Boden zerstört, weil sie kein Geld für die Klassenfahrt hat. Kim will ihr helfen, verlangt dafür aber eine Gegenleistung. Als Emily den fiesen Plan dahinter erkennt, scheint es schon zu spät… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von "Krass Schule – Die jungen Lehrer".