Krass Schule: Drogen-Skandal an der EFG!

Frau Holms wird in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” den Eindruck nicht los, dass an der EFG ein Dealer an die Schüler Drogen verkauft. Dietrich wiederum will Max nach der Trennung von Anna auf andere Gedanken bringen, und Alexa greift in der Not zu einer schleimigen Schnecke.

„High“ Life an der EFG! Plötzlich laufen überall bekiffte Schüler herum – Frau Holms ist alarmiert: Gibt es an der Schule etwa einen Drogendealer? Max wiederum fühlt sich nach der Trennung von Anna so richtig mies. Dietrich will ihn trösten und ermuntert ihn nach einem Total-Make-Over auch noch zu einem Online-Date. Aber das geht völlig in die Hose.

Lukas und Carmen haben wieder Gefühle füreinander

Bei Lukas und Carmen kommen unterdessen alte Gefühle füreinander wieder hoch – aber während Carmen noch hadert, steht für Lukas schon fest, dass er es noch einmal mit seiner Traumfrau versuchen will. Er kämpft mit allen Mitteln um eine neue Chance.

Alexa erscheint derweil ungeschminkt in der Schule und erschreckt ihre Mitschüler mit ihrem Look zu Tode. Doch Michelle weiß Rat: Schnecken-Gel soll Alexas Teint retten! Weil die Creme nicht so schnell geliefert werden kann wie benötigt, pappt sich Alexa kurzerhand die Schnecke aus dem Schulterrarium ins Gesicht…