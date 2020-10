Nach einigen Monaten im TV-Schuljahr heißt es Abschied nehmen von der Rolle des Wim de Groot: Adriaan van Veen wird am 13. Oktober ein letztes Mal als Lehrer in der beliebten RTLZWEI Serie “Krass Schule – Die jungen Lehrer“ zu sehen sein.

“Nach acht Monaten als Kunst- und Sportlehrer im erfolgreichen TV-Format bin ich sehr dankbar, dass ich ein Teil der Produktion sein durfte. Die tollen Kollegen und die liebevollen Fans werde ich vermissen, die vielen Nachrichten per Post und via Facebook oder Instagram“, gesteht der 30-Jährige zu seinem Abschied von der schulischen Fernsehkulisse.

“Aber ich bin zuversichtlich und arbeite viel dafür, dass man mich schon bald wieder auf den Bildschirmen sieht”, erklärt der Schauspieler weiter. So hat der deutschniederländische Schauspieler Stimmunterricht genommen, Schauspielworkshops besucht und stand jüngst für die ZDF-Serie “Die Chefin” vor der Kamera. Auch sein Part als Arzt Dr. van de Berg in der RTL-Daily “Unter uns” sowie “Alles was zählt” im gleichen Senderformat ließ seine Fans einschalten.

So geht es für Adriaan van Veen weiter

“Ich werde aktuell von der Schauspielagentur Frehse vertreten und bin sehr zufrieden, dass ich trotz Corona viele Anfragen und Castings habe. Besonders gefreut habe ich mich über meine ersten Anfragen für Netflix-Produktionen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht”, verriet der Schauspieler. Gerade hat Adriaan van Veen auch die Dreharbeiten zur 4. Staffel für die in Cannes ausgezeichnete Webserie “Hashtag Daily” abgeschlossen. Hier zählt er als Fitnesstrainer Tristan zum Hauptcast. Eine Rolle, die Adriaan van Veen persönlich viel bedeutet. Schließlich hat er vor nicht allzu langer Zeit durch regelmäßiges Training, mit unglaublicher Disziplin und dank Ernährungsumstellung selbst 20 Kilo in sechs Monaten abgespeckt. Kaum zu glauben, dass der gebürtige Hannoveraner vor seinem Einstieg in die TV-Branche tatsächlich satte 104 Kilo auf die Waage brachte. RTLZWEI zeigt “Krass Schule – Die jungen Lehrer” täglich um 17:05 Uhr.