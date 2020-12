Krass Schule: Die Beziehung von Tarek und Shayenne ist in Gefahr!

Austauschschüler Moritz bringt in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” die Beziehung von Tarek und Shayenne in Gefahr. Außerdem glaubt Rosas Mutter, dass sie bei Klaus landen könnte. Doch die Sache wird bald peinlich. Schließlich wittert Alexa ein Geschäft mit Nebenwirkungen.

Thea und Chris sollen die Schüler gemeinsam auf die Bundesjugendspiele vorbereiten. Doch Chris verhält sich Thea gegenüber höchst unkollegial und merkwürdig distanziert. Als er sie auch noch vor den Schülern runterputzt, wird es Thea zu viel. Sie will endlich den wahren Grund für Chris‘ seltsames Verhalten herausfinden.

Moritz interessiert sich noch immer für Shayenne

Derweil kommt Shayennes Ex-Freund Moritz für drei Wochen als Austauschschüler an die EFG. Das Wiedersehen wird für Tareks und Shayennes Beziehung zur Bewährungsprobe, denn Moritz macht kein Geheimnis daraus, dass er immer noch an Shayenne interessiert ist. Ziemlich offensiv sucht er ihre Nähe. Rosas Mutter Sabine hat unterdessen ein Auge auf Klaus geworfen und versucht, ihm näher zu kommen. Weil sie allerdings nicht merkt, dass Klaus kein Interesse an ihr hat und obendrein noch weniger mitbekommt, wie sehr Rosa unter ihrem peinlichen Verhalten leidet, steuert sie geradewegs auf eine Katastrophe zu.

In der Zwischenzeit meinen Svenja, Charlotte und Jacqueline endlich den Grund für ihr Single-Dasein gefunden zu haben: ihre unvollkommenen Körper. Alexa wittert ein Geschäft und verscherbelt kurzerhand angebliche High-Tech-Beauty-Geräte an ihre Mitschülerinnen. Leider haben die Anwendungen gefährliche Nebenwirkungen… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer”. Schon gelesen? Krass Schule: Moritz hat noch Gefühle für Shayenne!