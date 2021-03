Krass Schule: Charlotte ist verschwunden!

Charlotte ist in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” wie vom Erdboden verschluckt. Der Verdacht liegt nahe, dass Daria und Mandy etwas damit zu tun haben. Thea glaubt derweil immer noch, dass Anna und Niko Sex hatten, und Alexa, Leonard und Tobias haben eine Challenge am Laufen.

Charlotte ist spurlos verschwunden! Rosa und Carmen glauben, dass die krassen Mobber-Girls Daria und Mandy dahinterstecken. Sie bitten Jessi um Hilfe, die für die Suche nach Charlotte sogar ihre Prüfung aufs Spiel setzt.

Thea ist extrem eifersüchtig

Thea glaubt derweil immer noch, dass Niko und Anna Sex hatten und reagiert extrem eifersüchtig. Als Max dann auch noch vorschlägt, Niko in die WG einziehen zu lassen, eskaliert die Situation. Wird sich das Missverständnis noch klären? Alexa, Leonard und Tobias wollen unterdessen in einer Klau-Challenge herausfinden, wer von ihnen der König bzw. die Königin der Diebe ist und liefern sich gegenseitig immer mutigere Aktionen. Diese gehen aber bald schon nach hinten los… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer”. Schon gelesen? Krass Schule: Heftige Mobbing-Attacke gegen Charlotte!