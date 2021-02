Krass Schule: Carmen begibt sich in Gefahr!

Lampenfieber an der EFG: Der Gig der Schulband “Die Krassen“ in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” rückt immer näher – und die Nerven aller Beteiligten liegen blank. Carmen wiederum begibt sich in Gefahr und Jacqueline will drei gute Taten begehen. Dabei übertreibt sie es.

Der große Auftritt von „Die Krassen“ steht an. Die letzten Vorbereitungen setzen die Band extrem unter Druck. Während Direktorin Holms alle verrückt macht, versuchen Thea und Chris, Ruhe zu bewahren. Wird der Auftritt am Ende ein Erfolg? Die neue Mitschülerin Esma kommt derweil mit einem blauen Auge in die Schule. Carmen will ihr helfen, aber Esma blockt ab. Lukas unterstützt Carmen bei ihren Nachforschungen. Doch dann droht die Situation zu eskalieren und Carmen gerät in große Gefahr.

Jacqueline schießt über das Ziel hinaus

Jacqueline wiederum hat eine neue App, die ihr verschiedene Aufgaben stellt. Heute soll sie drei gute Taten vollbringen. Nur so kann sie ihr Karmakonto auffüllen. Doch Jacqueline schießt völlig übers Ziel hinaus und ahnt nicht, dass Rocco und Leonard ihre Finger im Spiel haben. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von "Krass Schule – Die jungen Lehrer".