Krass Schule: Carmen begeht einen großen Fehler!

Thea hofft in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer”, dass sie Chris im Rahmen des Bandprojekts näherkommen wird. Jenny Frankhauser initiiert ein Self-Loving-Projekt um die verzweifelte Carmen vor einem großen Fehler zu bewahren.

Thea will Chris endlich näherkommen und hat sich freiwillig gemeldet, um mit ihm eine Schülerband zu leiten. Doch da gibt es ein Problem: Thea hat Chris verschwiegen, dass sie eigentlich total unmusikalisch ist. Wird sie die Bandproben überstehen, ohne eine einzige Note lesen zu können?

Shayenne muss eine Entscheidung treffen

Shayenne muss sich entscheiden, ob sie auf der EFG bleibt oder mit Moritz nach England geht. Moritz verspricht ihr dort ein Leben in Saus und Braus. Doch Shayennes Mutter ist noch nicht ganz überzeugt von den Plänen ihrer Tochter. Und auch Tarek kämpft verzweifelt um seine große Liebe.

Gero redet auf Carmen ein

Der Betrüger Gero verstärkt Carmens Zweifel an ihrem Körper, vor allem an ihren Oberschenkeln. Durch ihn gelangt Carmen an eine zwielichtige Schönheitschirurgin. Jenny bekommt von all dem Wind. Sie und die Lehrer setzen alles daran, um Carmen vor einem großen Fehler zu bewahren. Ein Self-Loving-Projekt von Jenny – mit dem Ziel sich selbst in seinem Körper wohlzufühlen – soll hierbei helfen. Kann Jenny Carmen und die anderen Mädchen überzeugen? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer”. Schon gelesen? Krass Schule: Shayenne und Moritz küssen sich!