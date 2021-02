Krass Schule: Bitch-Fight zwischen Michelle und Rosa!

Klaus ist in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” völlig überfordert, als er von einem kleinen Jungen als „Papa“ bezeichnet wird, während Danny gerne als neuer Sportlehrer der EFG durchstarten würde. Außerdem kommt es zu einem heftigen Bitch-Fight zwischen Michelle und Rosa.

Klaus ist baff: Plötzlich taucht ein kleiner Junge an der EFG auf und spricht ihn mit „Papa“ an. Klaus kommt ins Grübeln – er hat doch gar keinen Sohn. Oder etwa doch? Unterdessen muss nach Chris‘ Verhaftung dringend ein neuer Sportlehrer her. Danny bietet sich spontan an, doch gleich in seiner ersten Unterrichtsstunde geraten die Dinge außer Kontrolle.

Michelle und Rosa kämpfen um Tarek

Außerdem gibt es einen Bitch-Fight an der EFG: Michelle und Rosa kämpfen beide um Tareks Aufmerksamkeit. Der findet Michelles billige Art aber voll abturnend und Rosa viel sympathischer. Das lässt Michelle nicht auf sich sitzen und rächt sich krass an Rosa.

Alexa wiederum hat eine vermeintlich geniale Idee, wie sie an Kohle kommen kann: Sie vertickt billige Tier-Gesichtsmasken aus dem Ramschladen für teures Geld an ihre Mitschülerinnen. Aber der Schuss geht nach hinten los, und als Alexa sich selbst eine ihrer Masken aufträgt, lässt diese sich plötzlich nicht mehr entfernen. Muss sie jetzt für immer damit rumlaufen?