Krass Schule: Bekommt Danny von Sonja noch eine Chance?

Danny entpuppt sich in der neuen Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” beim Probetag im Sekretariat als Vollkatastrophe. Außerdem sorgt der Schimmelbefall an der Schule weiterhin für Chaos. Das Hauswirtschaftsprojekt findet aktuell in einem Hotel statt – und die Schüler proben den Aufstand.

Danny hat an seinem ersten Probetag als neuer Sekretär komplett versagt und möchte sich bei Sonja entschuldigen. Doch die will ihn auf keinen Fall einstellen. Dann greift Danny jedoch beherzt bei einem Mobbingfall unter Schülern ein. Wird Sonja ihm noch eine zweite Chance geben?

Die Schüler machen einen Aufstand

Außerdem ist der große Tag der Schülersprecherwahl gekommen. Carmen kann es immer noch nicht fassen, dass Rosa sich auch aufstellen lassen hat und nun ihre Konkurrentin ist. Eins steht fest, egal wie die Wahl ausgehen wird: Ihre Freundschaft steht auf dem Spiel. Nach wie vor nicht im Griff ist das Schimmelproblem an der Schule. Wegen des Befalls gibt es derzeit nur eingeschränkt Unterricht und das Hauswirtschaftsprojekt muss in einem Hotel stattfinden.

Für die Lehrer kommt erschwerend hinzu, dass die Schüler null Bock auf Ernährungsberatung, Heimwerken & Co. haben und sich allerlei Pranks einfallen lassen, um den Unterricht zu crashen. Im Rahmen des Hauswirtschaftsprojekts steht auch Putzen auf dem Lehrplan. Als Dietrich den Schüler Julian auffordert, mit Putzlappen und Wasser zu wischen, dreht der jedoch völlig durch. Dietrich will herausfinden, was hinter seiner heftigen Reaktion steckt und ist schockiert, als er erfährt, was dem Jungen vor Kurzem widerfahren ist… RTLZWEI zeigt die neue Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” heute um 17:05 Uhr.