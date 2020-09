Krass Schule: Bambi hat ein dunkles Geheimnis!

Bei RTLZWEI starten am 15. September 2020 die neuen Folgen von “Krass Schule – Die jungen Lehrer”. In der ersten Episode der neuen Staffel geht es gleich ziemlich turbulent zu: Bambi hat nämlich etwas zu verbergen!

Lukas freut sich auf Carmen – doch dann erfährt er, was in den Ferien los war. Nichts los war bei Shayenne und Tarek. Nun will Shayenne endlich mit ihm ins Bett. Derweil verbirgt Bambi hinter ihrer Sonnenbrille ein dunkles Geheimnis.

Lukas freut sich auf Carmen

Nach den Ferien auf Mallorca kann es Lukas kaum erwarten, Carmen endlich wiederzusehen. Doch das, was er von seinen Freunden über Carmen und Timo erfährt, bringt ihn ganz schön auf die Palme. Derweil will Shayenne endlich Sex mit Tarek. Der hat sie nämlich während der Ferien immer wieder hingehalten. Langsam beginnt Shayenne an sich zu zweifeln: Findet Tarek sie etwa nicht sexy genug?

Bambi hat etwas zu verbergen

Schülerin Bambi kreuzt unterdessen mit Sonnenbrille und Cap in der Schule auf. Was versucht sie zu verbergen? Jacqueline und Charlotte staunen nicht schlecht, als Bambi ihr Geheimnis lüftet. Ziemlich überraschend haben Alexa und Schülerin Nika über die Ferien eine Diät-Challenge gemacht. Jetzt wird abgerechnet: Wer ist dünner? Als Nika feststellt, dass sie viel weniger abgenommen hat als Alexa, setzt sie die Diät fort. Lehrerin Thea hat schließlich einen schlimmen Verdacht. Die ganze Folge von “Krass Schule – Die jungen Lehrer” zeigt RTLZWEI heute um 17:05 Uhr.