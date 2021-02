Krass Schule: Anna gibt Max einen Korb!

Felix wird bei “Krass Schule – Die jungen Lehrer” in der Schule ohne erkennbaren Grund ohnmächtig, während Max es kaum ertragen kann, dass Anna ihm die kalte Schulter zeigt. Shayenne hat unterdessen die Qual der Wahl: Ist Tarek der Richtige für sie – oder doch eher Moritz?

Felix fühlt sich gar nicht gut und fällt in der Schule plötzlich in Ohnmacht. Dietrich macht sich große Sorgen um ihn, zumal der Schüler keine Ahnung hat, woher sein Unwohlsein rührt. Hat es vielleicht etwas mit Roccos neuem Job als Nachhilfelehrer zu tun?

Max ist total verzweifelt

Max wiederum ist verzweifelt, denn Anna geht ihm weiterhin aus dem Weg. Er weiß nicht mehr weiter – bis Thea an Anna appelliert, das Gespräch mit Max zu suchen. Doch das endet in einer Vollkatastrophe. Tarek hat sich unterdessen bei Shayenne für seine Eifersucht entschuldigt, doch sie ist weiter hin- und hergerissen. Denn nicht nur er, sondern auch Moritz legt sich mächtig ins Zeug, um ihr Herz gewinnen. Langsam muss sie sich entscheiden.

Ein anderes Problem hat Lukas: In seinem Mund steckt ein Schnarchstopper fest! Während seine Mitschüler ihn auslachen, versuchen Carmen und Tobias alles, um ihn von dem peinlichen Ding zu befreien. Aber das geht zunächst total nach hinten los…