Krass Schule: Alle Infos zur neuen Staffel!

8 Uhr Unterrichtsbeginn – nun auch für neue Lehrer und einen neuen Schüler! Am 17. Februar 202 startet die vierte Staffel der beliebten Daily-Soap „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ bei RTLZWEI. KUKKSI fasst alle Facts der neuen Folgen zusammen.

In den kommenden Folgen nimmt das turbulente Schulleben an der Erich-Felbert-Gesamtschule wieder Fahrt auf. Im neuen Schulgebäude geht es wieder hoch her und neue Lehrer sowie ein neuer Schüler mischen den Unterricht ordentlich auf. Neue Lehrer und ein neuer Schüler bereichern ab sofort die vierte Staffel der RTLZWEI-Daily-Soap „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ und turbulente Zeiten stehen an. Nach dem Einsturz der alten Schule ziehen alle in ein neues Gebäude und der Schulalltag nimmt wieder Fahrt auf.

Jessi und Max geraten aneinander

Noch vor Unterrichtsbeginn fällt die neue Referendarin Jessi negativ auf und Max gerät mir ihr aneinander. Werden sich die Wogen glätten und können die beiden in Zukunft kollegial miteinander umgehen? Auch die Lehrer-WG hat Zuwachs erhalten: Pädagoge Wim unterrichtet fortan nicht nur an der Erich-Felbert-Gesamtschule, sondern wohnt nun auch bei Thea, Dietrich und Max. Für Gesprächsstoff im Lehrerzimmer sorgt außerdem der neue Schüler Tarek: Wegen eines unerlaubten Übergriffs droht ihm ein Verweis. Doch was steckt wirklich hinter seinen Taten? Werden die Lehrer ihm helfen können?

Das passiert in der ersten Folge

Nach dem Einsturz der alten Schule stehen alle vor einem Neuanfang. Das hofft auch Jessi Köhler. Sie ist eine neue Lehrerin. Doch gleich zu Anfang gerät sie mit Max aneinander. Als Thea ihr auch noch ein Zimmer in der WG anbietet, ist Ärger vorprogrammiert. Dietrich bekommt es derweil mit dem neuen Problemschüler Tarek zu tun. Wird er den Jungen in den Griff kriegen? Währenddessen steht Lukas zwischen Carmen und Jacqueline, die nach wie vor mit allen Mitteln für seine Liebe kämpft. Die neuen Folgen von „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ zeigt RTLZWEI ab dem 17. Februar 2020 um 17:05 Uhr.